Нефть подорожала

2017-11-02 09:37 | www.trend.az | 4

Цены на нефть эталонных марок колеблются вяло и разнонаправленно в ходе азиатских торгов в четверг после ослабления накануне из-за ожидаемого роста нефтедобычи в США, передает агентство Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени выросла на 6 центов (0,10%) - до $60,55 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на 1 цент (0,02%) - до $54,29 за баррель.

По итогам сессии в среду котировка фьючерса на Brent опустилась на $0,45 (0,7%), до $60,49 за баррель. Цена WTI уменьшилась на $0,08 (0,2%), до $54,3 за баррель. В ходе торгов 1 ноября обе марки поднимались до самых высоких отметок с июля 2015 года.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 46 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные американского министерства энергетики. Экспорт нефти из США установил новый рекорд - 2,133 млн б/с. Нетто-импорт нефти в страну впервые опустился ниже 2 млн б/с

При этом, по данным опроса Thomson Reuters, добыча нефти ОПЕК снизилась в октябре на 80 тыс. б/с, до 32,78 млн б/с. Таким образом, международные договоренности об ограничении нефтедобычи выполнялись на 92% против 86% в сентябре.