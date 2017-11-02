Генпрокуратура об убийстве «Годжи»

2017-11-02 09:54 | www.oxu.az | 5

Сегодня ночью в криминальной перестрелке был убит криминальный авторитет Этибар Мамедов по прозвищу «Годжа».

Как передает Oxu.Az, об этом Qafqazinfo сказал глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, в течение дня будет сделано официальное заявление об операции по задержанию Этибара Мамедова.

Отметим, что вчера ночью правоохранительные органы провели операцию по аресту криминального авторитета. В этот момент между сторонами произошла перестрелка.

A.M.

