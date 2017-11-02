Сына Авакова освободили

2017-11-02 10:00 | www.oxu.az | 4

Соломенский районный суд Киева решил не арестовывать сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра по так называемому делу о рюкзаках, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Страна.ua».

Авакова-младшего отпустили под подписку о невыезде до 31 декабря с ношением электронного браслета. Он не может отлучаться с места регистрации, обязан сдать загранпаспорт и должен приходить на следственные действия по вызову прокуратуры.

Это самая мягкая мера, отмечает «Страна.ua». При этом прокуратура требовала отправить сына главы МВД под стражу с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

Н.Г.