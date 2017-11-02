Узбекистан заинтересован в американских аграрных технологиях

2017-11-02 09:57 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан заинтересован в интенсивных ресурсосберегающих технологиях США в аграрной сфере, а также в развитии двустороннего сотрудничества в области селекции новых культур и защиты растений и животных от опасных заболеваний.

Эти вопросы были обсуждены делегацией Узбекистана в минсельхозе США. Представители министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана находились в Соединенных Штатах с 23 октября по 1 ноября.

В ходе встречи речь также шла о сотрудничестве в сфере инновационной и прикладной сельскохозяйственной науки.

Согласно информации посольства Узбекистана в Вашингтоне, в рамках поездки узбекская делегация посетила университеты штатов Мичиган и Огайо, где ознакомилась с информационно-консультационными центрами вузов, их учебными программами, научной базой.

Подписаны меморандумы о взаимопонимании Университета штата Мичиган с Ташкентским государственным аграрным университетом, Ташкентским институтом ирригации и механизации сельского хозяйства, Андижанским и Самаркандским сельскохозяйственными институтами.

Сотрудничество будет предусматривать совместные исследовательские работы, повышение квалификации узбекских специалистов в области сельского хозяйства в Университете штата Мичиган.

Делегация минсельводхоза также провела встречу в организации «Американские советы по международному образованию» (ACIE).

В ACIE выразили готовность оказать содействие в расширении образовательных связей между двумя странами, включая направление сельского хозяйства.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)