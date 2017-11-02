Леди Гага выходит замуж

2017-11-02 10:06 | www.oxu.az | 4

Леди Гага и ее бойфренд, агент по поиску талантов Кристиан Карино, помолвлены, сообщает Oxu.Az со ссылкой на US Weekly.

Как сообщил изданию источник, помолвка состоялась еще в конце лета, после того, как 48-летний Кристиан Карино получил согласие на брак от отца 31-летней певицы.

Пара пока не занялась планированием свадебной церемонии, поскольку сейчас важнейшая цель для Леди Гаги и Кристиана Карино — привести в порядок здоровье певицы. Напомним, что лауреатка «Грэмми» страдает от фибромиалгии, заболевания, вызывающего хроническую боль в мышцах.

О том, что Леди Гагу связывают отношения с Кристианом Карино, изданию US Weekly стало известно в феврале — тогда публика обратила внимание на поцелуй, которым они обменялись после ее выступления на Супербоуле в Хьюстоне.

A.C.

