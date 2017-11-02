Трамп винит зятя в плохих политических советах

2017-11-02 10:12 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп винит свою команду юристов, включая советника и зятя Джареда Кушнера, в том, что они посоветовали ему принять решения, приведшие к назначению специального прокурора по делу о связях с Россией.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на источники.

Отмечается, что по информации двух источников, Трамп пожаловался советникам на свою команду юристов за то, что они допустили, чтобы расследование (спецпрокурора Роберта) Мюллера зашло так далеко, отмечает журнал.

По словам одного из них, 31 октября Трамп в разговоре с (бывшим стратегическим советником) Стивеном Бэнноном "обвинил Кушнера в связи с его участием в принятии решений, в частности, увольнения (экс-советника президента) Майкла Флинна и (экс-главы ФБР) Джеймса Коми, которые привели к назначению Мюллера".

Другой источник, знакомый с разговором Трампа и Бэннона, заявил, что "когда (экс-советник предвыборного штаба) Роджер Стоун сказал, что Кушнер дает ему плохие политические советы, Трамп согласился".

Н.О.