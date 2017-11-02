ОБСЕ: Азербайджан - важный пример мирного сосуществования разных этнических и религиозных групп (Эксклюзив)

2017-11-02 10:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным примером того, как представители различных религиозных и этнических групп могут сосуществовать в духе уважения и сотрудничества.

Об этом в интервью Trend сказал личный представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом, раввин Эндрю Бейкер.

По его словам, такое мнение сформировалось у него после неоднократных визитов в Азербайджан за последние два десятилетия.

"Некоторые считают, что религиозное и этническое разнообразие может привести только к раздорам, но пример Азербайджана может развеять эту точку зрения", - сказал собеседник агентства.

Каждая [этническая или религиозная] группа, продолжил Бейкер, чувствует себя в безопасности внутри страны.

"Такова функция диалога и сотрудничества, истоки которых уходят вглубь веков. Это видно как на примере Губы, так и в политике правительства, поддерживающей это послание [о диалоге и сотрудничестве]", - сказал Бейкер.

Говоря об особой природе еврейско-мусульманских отношений в Губинском районе Азербайджана, Бейкер отметил, что поселок Красная Слобода - поистине уникальный город.

"Конечно, сегодня большинство горских евреев, которые когда-то жили там, переехало в другое место. Если они все еще в стране, то сейчас живут в основном в Баку, где чувство уважения [друг к другу] по-прежнему очень реально. Конечно, мы все можем извлечь выгоду, доведя послание о взаимном уважении и сотрудничестве до международной аудитории, особенно в это неопределенное время", - сказал он.

Красная Слобода – единственное на постсоветском пространстве место компактного проживания горских евреев. Жители поселка, который также называют "Иерусалимом Кавказа", из поколения в поколение передают традиции своего народа. В поселке функционируют религиозный центр и центр национальной культуры.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)