"Азербайджанские авиалинии" приостановили онлайн-продажу авиабилетов

2017-11-02 10:29 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские авиалинии» приостановило продажу авиабилетов на своем сайте (www.azal.az), говорится в сообщении ЗАО, распространенном в четверг.
Как отмечается, это связано с профилактическими работами, которые будут вестись в течение сегодняшнего дня, и в частности с обновлением сайта и переходом на новую систему продажи авиабилетов.
«После завершения работ мы ознакомим вас [клиентов] с новыми тарифами и их условиями», - говорится в сообщении.
Также в сообщении ЗАО отмечается, что это не коснется ранее приобретенных билетов.
(Автор: Азад Гасанли)