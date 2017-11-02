Генпрокуратура: Сбежавший из поезда заключенный Этибар Мамедов обезврежен

2017-11-02 10:17 | www.apa.az | 4

С целью задержания сбежавшего из поезда заключенного Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа» в ночь на 2 ноября была проведена специальная операция.

Как сообщает АПА, сотрудники правоохранительных органов установили, что он прячется на территории Гарадагского района.

Во время операции Э. Мамедов и находящиеся рядом с ним люди оказали вооруженное сопротивление. В результате Э. Мамедов был обезврежен.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили АПА факт убийства Э. Мамедова.

Напомним, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Один из заключенных – Али Агами спустя несколько дней был задержан в Ширване.

Несколько дней назад были задержаны 3 человека, обвиняемых в пособничеству побегу заключенных: Гаджиев Магомед Фамиль оглу, Гюнай Атакишиева и певица Федая Лачин. В отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, были арестованы и уволены несколько сотрудников Пенитенциарной службы.