В Украине убит бизнесмен-азербайджанец

2017-11-02 10:24 | www.oxu.az | 4

В Луганской области Украины был убит бизнесмен-азербайджанец Самандар Гулиев, занимавшийся фермерской деятельностью, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Report.

Тело было обнаружено вблизи от села Устиновка Попаснянского района.

Труп С. Гулиева был обнаружен местными жителями при въезде в село. Сообщается, что у него на шее имелись следы удушения.

Бизнесмен-азербайджанец был похоронен в Попаснянском районе.

Уроженец Кюрдамирского района Самандар Гулу оглу Гулиев 1969 г.р. долгие годы жил в Луганске, на территории района владел большими земельными угодьями, фермерским хозяйством.

Н.Г.