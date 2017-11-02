Уровень инфляции в Казахстане повысился

2017-11-02 10:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Казахстане уровень инфляции в октябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,2 процента, а с декабрем 2016 года - 5,4 процента, передает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В сентябре 2017 года уровень инфляции в Казахстане составил 0,3 процента, что на 0,2 процента больше, чем в августе 2017 года.

В прошедшем месяце цены на продовольственные товары повысились на 1,3 процента, на непродовольственные товары - на 1,9 процента, платные услуги для населения подорожали на 0,3 процента.

С начала года, по состоянию на 1 ноября, цены на продовольственные товары выросли на 4,5 процента, на непродовольственные товары - на 7,5 процента, платные услуги подорожали на 4,6 процента.

Дизельное топливо подорожало на 19,9 процента, бензин - на 17,3 процента, каменный уголь - на 15,3 процента, сжиженный газ в баллонах - на 7,8 процента.

В жилищно-коммунальном секторе тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям, выросли на 10,6 процента, канализацию - на 9,1 процента, центральное отопление - на 7,3 процента, содержание жилья - на 6,6 процента, холодную воду - на 5,1 процента, горячую воду - на 3,6 процента, электроэнергию - на 5 процентов.

Индекс потребительских цен (ИПЦ), характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6 процента, непродовольственных - 30,2 процента, платных услуг - 32,2 процента.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)