Wall Street Journal раскрыл имя нового главы ФРС

2017-11-02 10:19 | www.apa.az | 4

Белый дом уведомил члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, что президент Дональд Трамп намерен выдвинуть его кандидатуру на пост главы регулятора.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает газета Wall Street Journalсо ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Четырехлетний срок нынешнего главы ФРС Джанет Йеллен на этом посту заканчивается в феврале 2018 года. Ранее Д.Трамп заявил, что имя нового главы ФРС будет объявлено в четверг после обеда.