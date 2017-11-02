Между БВШН и SOCAR Methanol подписан договор

2017-11-02 10:25 | www.apa.az | 4

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов и генеральный директор ООО SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев подписали Договор о сотрудничестве по подготовке специалистов.

Как сообщили АПА в БВШН, на церемонии подписания договора в БВШН присутствовали преподаватели, сотрудники и студенты Высшей школы, а также представители ООО SOCAR Methanol.

Открывший церемонию подписания ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал представителей компании во главе с Эльнуром Мустафаевым и отметил большое значение, которое имеет налаживание сотрудничества вуза с ООО SOCAR Methanol. Он высоко оценил интерес компании к деятельности Высшей школы и работе со студентами вуза. В своем выступлении Генеральный директор ООО SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев сообщил, что компания, являющаяся дочерним предприятием SOCAR, ведет свою деятельность не только в Азербайджане, но и за его пределами, в том числе в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии и других странах, в соответствии с требованиями и стандартами контроля качества, охраны труда и соблюдения техники безопасности на производстве. Затем он выступил с презентацией «Возможности для производства метанола в Азербайджане» на английском языке, которая сопровождалась демонстрацией видеоматериалов.

Эльнур Мустафаев также остановился на вопросе подготовки местных кадров специалистов-инженеров для нефтегазовой и нефтехимической отраслей промышленности, отметив, что сегодня такие специалисты-инженеры особенно востребованы. По его словам, студенты БВШН успешно участвуют в программах летней производственной практики ООО SOCAR Methanol. В июле-сентябре этого года, сказал Эльнур Мустафаев, производственную практику на предприятиях компании проходили студенты четвертого курса Высшей школы Симузар Бабазаде, Гейдар Наджафов, Мурад Исмайлов и Фуад Ализаде, обучающиеся по специальности «Инженер-химик». Он сообщил, что руководство ООО SOCAR Methanol довольно результатами их летней практики и что компания намерена и впредь приглашать студентов вуза для участия в программах летней стажировки. Он также выразил благодарность ректору Эльмару Гасымову за подготовку молодых специалистов высокой квалификации.

В заключение ректор Эльмар Гасымов поздравил весь коллектив БВШН с тем, что ООО SOCAR Methanol вошло в число компаний, с которыми Высшая школа наладила плодотворное взаимовыгодное сотрудничество, и выразил уверенность, что это сотрудничество будет успешным и долгосрочным.