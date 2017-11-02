Нобелевскую лекцию Боба Дилана выпускают в виде книги

2017-11-02 10:32 | www.oxu.az | 3
Нобелевскую лекцию американского музыканта Боба Дилана выпускают в виде книги, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Spin.
Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 году. Для получения награды он должен был выступить с речью, но в итоге предоставил лишь ее запись.
Теперь издательство Simon & Schuster выпускает текстовый вариант выступления Дилана. Доступны стандартная и коллекционная версии.
Ранее сообщалось, что в нобелевской речи Дилана нашли заимствования с сайта для студентов.
В 2017 году Нобелевскую премию по литературе присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.