Нобелевскую лекцию Боба Дилана выпускают в виде книги

2017-11-02 10:32 | www.oxu.az | 3

Нобелевскую лекцию американского музыканта Боба Дилана выпускают в виде книги, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Spin.

Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 году. Для получения награды он должен был выступить с речью, но в итоге предоставил лишь ее запись.

Теперь издательство Simon & Schuster выпускает текстовый вариант выступления Дилана. Доступны стандартная и коллекционная версии.

Ранее сообщалось, что в нобелевской речи Дилана нашли заимствования с сайта для студентов.

В 2017 году Нобелевскую премию по литературе присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.

A.C.

