Стали известны подробности гибели «Годжи»

2017-11-02 10:36 | www.oxu.az | 3

Стали известны подробности операции по задержанию криминального авторитета Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Э.Мамедов укрылся в доме некого Ильгара Азимова в поселке Гюздек Абшеронского района.

Правоохранительные органы пытались задержать Э.Мамедова в Гарадагском районе, когда он ехал в направлении Гаджигабула. Во время операции вместе с Э.Мамедовым был ликвидирован и И.Азимов, оказавший вооруженное сопротивление. Еще два человека пострадали.

09:26

В Гарадагском районе Баку произошел вооруженный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с группой вооруженных лиц во время операции по задержанию Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа».

В результате Э.Мамедов был убит. Еще два человека пострадали. Они были доставлены в Клинический медицинский центр №1. Один из них – Анар Аскеров 1988 г.р., который вез «Годжа» на грузовом автомобиле. Другой раненый – Шахмар Баялизаде 1993 г.р.

01:43

Задержан криминальный авторитет, который сбежал 23 октября во время планового этапирования заключенных в город Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Этибар Мамедов, по прозвищу «Годжа» был арестован в результате специальной операции правоохранительных органов в Гарадагском районе.

Отмечается, что во время операции произошла перестрелка между полицейскими и бандитами, в результате чего был убит человек. Сам Этибар Мамедов не пострадал.

С.Б.

