Во время проведенной в Баку спецоперации убиты Этибар Мамедов по прозвищу «Годжа» и еще один человек - ОБНОВЛЕНО

2017-11-02 10:52 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, во время проведенной минувшей ночью на территории Гарадагского района столицы специальной операции по поимке Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа», он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В результате перестрелки оказавшие вооруженное сопротивление Этибар Мамедов и Азимов Ильгар Алигумбат оглу были убиты.

Во время операции Анар Аскеров получил ранение.

Главврач Клинического медицинского центра № 1 Адалят Дадашев сообщил АПА, что состояние Анара Аскерова (1988 г.р.) удовлетворительное. Он сказал, что угрозы для его жизни нет: «Пуля вошла ему в плечо и застряла в локтевой части. У него перелом руки. После необходимой медицинской помощи у него будут взяты показания для следствия».

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10:17

С целью задержания сбежавшего из поезда заключенного Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа» в ночь на 2 ноября была проведена специальная операция.

Как сообщает АПА, сотрудники правоохранительных органов установили, что он прячется на территории Гарадагского района.

Во время операции Э. Мамедов и находящиеся рядом с ним люди оказали вооруженное сопротивление. В результате Э. Мамедов был обезврежен.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили АПА факт убийства Э. Мамедова.

Напомним, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Один из заключенных – Али Агами спустя несколько дней был задержан в Ширване.

Несколько дней назад были задержаны 3 человека, обвиняемых в пособничеству побегу заключенных: Гаджиев Магомед Фамиль оглу, Гюнай Атакишиева и певица Федая Лачин. В отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, были арестованы и уволены несколько сотрудников Пенитенциарной службы.