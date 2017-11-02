Аварии в Баку: Трое погибших

2017-11-02 10:40 | www.oxu.az | 4

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, в поселке Шаган Хазарского района Эльшан Джабраилов на автомобиле ВАЗ-21011 насмерть сбил 20-летнего Джейхуна Гарибова. Он оставил автомобиль на месте происшествия и убежал.

Другой случай произошел в Низаминском районе. Возле круга «Нефтчиляр» Кямран Микаилов на автомобиле Mercedes сбил 45-50-летнего мужчину. Водитель сам доставил пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось.

Кроме того, в Наримановском районе водитель Пярвин Годжаев 1993 г.р. на автомобиле марки BYD сбил насмерть женщину средних лет, личность которой установить пока не удалось.

По всем фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

A.M.

