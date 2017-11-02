Аварии в Баку: Трое погибших

2017-11-02 10:40 | www.oxu.az | 4
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, в поселке Шаган Хазарского района Эльшан Джабраилов на автомобиле ВАЗ-21011 насмерть сбил 20-летнего Джейхуна Гарибова. Он оставил автомобиль на месте происшествия и убежал.
Другой случай произошел в Низаминском районе. Возле круга «Нефтчиляр» Кямран Микаилов на автомобиле Mercedes сбил 45-50-летнего мужчину. Водитель сам доставил пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось.
Кроме того, в Наримановском районе водитель Пярвин Годжаев 1993 г.р. на автомобиле марки BYD сбил насмерть женщину средних лет, личность которой установить пока не удалось.
По всем фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.