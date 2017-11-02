Наваз Шариф предстанет перед судом

2017-11-02 10:43 | www.oxu.az | 4

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в четверг вернулся в страну, чтобы предстать перед судом по антикоррупционному делу, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Премьер вернулся в Исламабад из Лондона, где он находился вместе с супругой Бегум Кулсум, проходящей лечение от лимфомы.

Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines с экс-премьером на борту приземлился в аэропорту имени Беназир Бхутто около 08.20 местного времени (07.20 мск), политика встречали его сторонники.

Позже в четверг Шариф выступит на митинге перед сторонниками, а в пятницу посетит очередное заседание суда по его делу.

При этом на прошлой неделе суд выдал ордер на арест экс-премьера в связи с неявкой на заседание, однако, по данным пакистанских СМИ, ожидается, что ему лишь вручат повестку в суд.

Н.Г.