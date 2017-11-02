В Душанбе проходит шестое заседание Комитета по сотрудничеству ЕС — Таджикистан

2017-11-02 10:52 | www.trend.az | 4

Шестое заседание Комитета по сотрудничеству ЕС — Таджикистан проходит сегодня, 2 ноября, в Душанбе. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в пресс-службе Парламента Таджикистана.

В работе заседания принимают участие глава делегации Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Шариф Рахимзода, глава делегации Европейского Парламента Ивета Григуле.

В ходе заседания планируется утверждение протокола 5-го заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС — Таджикистан от 1 декабря 2016 года, обсуждение политической ситуации в Таджикистане и Европейском Союзе, а также общих двусторонних отношений между Европейским Парламентом и Таджикистаном c 5-го заседания КПС.

Кроме того, в повестку дня войдут вопросы текущей политической ситуации в Таджикистане и Европейском Союзе, развития региональной политики Центральной Азии и роли Таджикистана и Европейского Союза, с акцентом на обновление стратегии для Центральной Азии, безопасность, борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, уделяя особое внимание ситуации в Афганистане.

Также внимание будет уделено экологической политике и управлению водными ресурсами, экономической и социальной ситуации, инвестиционному климату и развитию сельского хозяйства в Таджикистане.

По завершении будут определены дата и место следующего заседания.