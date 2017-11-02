В результате ДТП в Саратовской области России погибли 5 граждан Таджикистана

2017-11-02 10:55 | www.trend.az | 4

В результате ДТП в Саратовской области погибли 5 граждан Таджикистана. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Посольстве Республики Таджикистан в Российской Федерации.

В 21:00 30 октября на трассе Р 158 на территории Петровского района Саратовской области произошло крупное ДТП. В результате столкновения микроавтобуса марки «Volkswagen Caravelle», в котором ехали 11 наших соотечественников, с грузовой автомашиной марки «Камаз» погибли 5 граждан Республики Таджикистан.

Посольство Таджикистана в России совместно с представительством Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции выясняют все обстоятельства произошедшего. На данный момент установлены личности 4-х погибших граждан.

Шестеро с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы города Саратова. По словам врачей, состояние госпитализированных оценивается как тяжелое, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В данный момент официальные представители Таджикистана принимают меры по установлению личности пятого погибшего и близких пострадавших.