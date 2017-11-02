На этой неделе в Тегеране состоится вторая трёхсторонняя встреча

2017-11-02 11:03 | www.trend.az | 4

На этой неделе в Тегеране состоится вторая трёхсторонняя встреча президентов Ирана, России и Азербайджана, в результате которой Тегеран станет центром региональной дипломатии, передает ИРНА.

Первый саммит состоялся в августе 2016 года в Баку, Азербайджан.

В отличие от 18-го и 19-го веков, эпохи двусторонней дипломатии и международных отношений, современный мир и сложная международная система сегодня, в эпоху многосторонней и международной дипломатии и взаимодействия, качественно изменились.

Хотя заметная часть дипломатических, политических, культурных и экономических отношений по-прежнему находится в двусторонних рамках, мы видим более сложные и развитые не-двусторонние модели (многосторонние, региональные и международные).

Многосторонность, особенно в экономике, банковском деле и торговле, завоевала господство и всё больше расширяется, мы видим различные виды союзов и регионализма в разных географических областях, таких как Юго-Восточная Азия, Европейский Союз, Южная и Центральная Америка.

Однако из-за различия структур, отсутствия необходимых оснований, существующих напряжённостей и кризисов в сфере безопасности и политики, и кроме того, роли гегемонистских внерегиональных держав в Западной Азии союзы и многосторонность не сформировались должным образом. Следовательно, в такой сложной сложной ситуации большое значение имеет проведение трёхсторонней встречи между двумя важными евразийскими державами, то есть Ираном и Россией, и важным игроком на Кавказе, то есть Азербайджаном.

Трёхсторонний саммит в Тегеране является хорошим шансом для обмена мнениями и достижения соглашений по политическим, экономическим и региональным проблемам. Помимо переговоров о коридоре Север-Юг и расширения экономического, коммерческого и туристического сотрудничества трёх стран, данное совещание должно включать консультации трёх важных стран Евразии и Кавказа по общим вызовам и угрозам, таким как терроризм.

Эта встреча также является хорошим шансом для политических и двусторонних переговоров на высшем уровне. Она проложила путь для 9-й встречи президентов России и Ирана, а также 10-й встречи президентов Ирана и Азербайджана за последние 4 года. Эти цифры показывают заметное взаимодействие Ирана на высоком уровне с двумя важными соседними странами.