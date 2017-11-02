Известный азербайджанский композитор попал в реанимацию

2017-11-02 11:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный композитор Таир Акпер перенес инсульт. Об этом Trend Life сообщила заслуженная артистка Азербайджана Айбениз Гашимова.

Сейчас композитор находится в отделении реанимации Клинической больницы №1 (бывшая "Семашко").

Таир Акпер известен как автор произведений в различных направлениях музыкального жанра - хоровой, симфонической и камерной музыки. Такие классические композиции, как "Simfonik rənglər" и "El oğlu, hay ver...", а также "Amin" и "Ya Rəbb" на религиозную тему, стали новшеством в национальной музыкальной культуре. Кстати, композиция "Amin" в исполнении народной артистки Бриллиант Дадашевой вошла в европейский сборник "Музыка, призывающая к миру", посвященный 100-летию Нобеля. Написанные Таиром Акпером композиции "Dərdin alım", "Heç küsməyin yeridirmi?", "Azərbaycan", "Əzizim", "Heyfim gəldi", "Qalardım", "Bir qız bir oğlanındır", "Xəzəllərin rəqsi" и другие исполняли корифеи азербайджанской музыки, среди которых Шовкет Алекперова, Мирза Бабаев, Зейнаб Ханларова и другие.

(Автор: Джани Бабаева)