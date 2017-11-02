Принц Гарри и его невеста Меган Маркл оказались кровными родственниками – ФОТО

2017-11-02 10:53 | www.oxu.az | 6

Эксперты в области генеалогии выявили кровное родство между принцем Гарри и его невестой Меган Маркл. Исследователи нашли общего родственника возлюбленных, который жил ещё в 15 веке.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Одним из предков Меган оказался Дарем Ральф Боуз, который был шерифом одного графства и жил в 15 веке. Его внучка вышла замуж и взяла фамилию Хасси. А её внук Кристофер Хасси уехал в США и основал там город Нантакет. А Маркл является именно его прямым потомком. Внук же Боуза остался в Англии и стал членом Королевского парламента. Затем его дочь вышла замуж за графа Лайона в 1767 году.

Через пять поколений Элизабет Боуз-Лайон стала женой короля Георга 6, а её старшей дочерью стала королева Елизавета II, именно её внуком и является принц Гарри.

Биограф королевской семьи рассказал, что принц Гарри увлёкся Меган Маркл ещё задолго до их знакомства. Он был фанатом сериала под названием «Форс-мажоры», в котором играла девушка. Соответственно она понравилась наследнику трона. Их встречу Гарри организовал сам. Он узнал, что Маркл приезжает в Англию, чтобы поддержать свою подругу Сирену Уильямс на турнире.

Затем принц попросил своего знакомого ресторатора Маркуса Андерсона, который лично знал девушку, устроить им встречу. После ужина молодой принц оказался в восторге от девушки и у них начался бурный роман.

A.C.

