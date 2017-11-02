Стоимость сделки с Турцией по С-400 превышает $2 млрд

2017-11-02 11:09 | www.trend.az | 6

Сумма контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" превышает $2 млрд. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Стоимость сделки по С-400 с Турцией составила более $2 млрд", - сказал он, не уточнив других деталей.

Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, и он готовится к исполнению. Позднее он рассказал, что Турция уже внесла задаток за эти системы. В то же время замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 начнутся в течение двух лет.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.