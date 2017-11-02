Премьер-министр Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в очередном заседании СГП СНГ

2017-11-02 11:15 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 2 ноября, прибыл в город Ташкент для участия в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ, передает КНИА «Кабар».

В международном аэропорту Ташкента Исакова встретил заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов.

В рамках участия Исакова в очередном заседании Совета глав правительств СНГ запланирован ряд двусторонних встреч.

В составе делегации Кыргызстана министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков, посол КР в Беларуси, постоянный полпред КР при Уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев, министр экономики Артем Новиков, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, председатель Государственного комитета информационных технологий Нурбек Абасканов, спецпредставитель правительства КР по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров, советник премьер-министра Гульнура Торалиева, заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства Айбек Айдарбеков и председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.