В бюджет Азербайджана налогоплательщиками излишне перечислено 2,1 млрд. манатов

2017-11-02 11:25 | www.apa.az | 6

Как передает АПА-Экономикс, согласно материалам Счетной палаты по проекту госбюджета Азербайджана на 2018 год, по состоянию на 1 июля 2017 года в структуре налоговых задолженностей на основной долг приходится 961 млн. 191,5 тыс. манатов. На 1 июля текущего года долги по финансовым санкциям составляют 168 млн. 422,4 тыс. манатов, по пеня – 42 млн. 733,4 тыс. манатов.

В целом, 66,1% налоговых долгов приходится на частный сектор, 20,7% - на госсектор, 11,2% - на иностранные и совместные компании. Налоговые долги компаний, действующих в нефтяном секторе, составляют 3%, в ненефтяном – 97%.

В материалах палаты указывается, что на 1 июля текущего года объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет, оценивается в 2 млрд. 141 млн. 340,6 тыс. манатов, что на 82,7% превышает размер налоговых долгов налогоплательщиков в госбюджет.

В целом, 53,6% средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет, приходится на частный сектор, 19,6% - на государственные компании, 16,3% - иностранные, 10,5% - совместные компании. При этом 9,4% излишне перечисленных средств приходится на компании, действующих в нефтяном секторе.