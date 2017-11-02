Вопрос армянской агрессии в отношении Азербайджана поднят в ООН

2017-11-02 11:05 | www.oxu.az | 6

Вопрос армянской агрессии в отношении Азербайджана поднят на заседании третьего комитета в рамках 72-ой сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, Генеральная Ассамблея передает на рассмотрение Третьего комитета пункты повестки дня, которые касаются социальных и гуманитарных вопросов и вопросов прав человека.

В ходе заседания комитета был представлен ежегодный доклад Верховного комиссара по делам беженцев, в которой он описал новую модель удовлетворения потребностей миллионов людей во всем мире, вынужденных покинуть свои дома из-за кризиса.

Представляющий на заседании Азербайджан Габиб Микаиллы обратил внимание на этническую чистку, проведенную против азербайджанцев в Армении и на оккупированных территориях, а также создание в Армении моноэтнического государства. По его словам, высокопоставленные армянские официальные лица регулярно делали заявления, пропагандирующие ненависть и нетерпимость.

"Агрессия Армении против Азербайджана является незаконной, одностороннее отделение от независимых государств запрещено международным правом. Тот факт, что эта незаконная ситуация продолжаются из-за политических обстоятельств, не означает, что от этого она становится законной", - добавил он.

Представитель Азербайджана призвал Армению отказаться от расистской идеологии и научиться жить в мире со своими соседями.

"Армения развязала войну против Азербайджана, в массовом порядке осуществила этническую чистку и уничтожила культурное наследие азербайджанского народа на оккупированных территориях. Руководство Армении известно разжиганием ненависти и подстрекательстве к насилию", - заявил он.

Н.О.