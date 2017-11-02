Ирина Эльдарова: Моя любовь к Баку началась с любви к мужу – ФОТО

2017-11-02 11:12 | www.oxu.az | 5

В Галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка известной азербайджанской художницы Ирины Эльдаровой «Девушки предпочитают нефтяников».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на moscow-baku.ru, название проекта невольно вызывает ассоциации с культовым американским фильмом «В джазе только девушки» (в оригинале «Некоторые любят погорячее» – прим.ред.).

На посетителей с картин смотрит самая знаменитая блондинка мирового кинематографа Мэрилин Монро, но вместо престарелого миллионера рядом с ней безвестный бакинский нефтяник с советских плакатов 60-х годов. Голливудская дива, хрупкая Мэрилин соседствует с мужчиной-тружеником атлетического телосложения – чем не начало романтической и одновременно недостижимой истории?

Художница перемещает своих героев на Каспийское море. Ее нефтяники – настоящие бакинские парни: брутальные, сильные, словно сошедшие с полотен Таира Салахова, создавшего целый цикл произведений о нефтяниках Азербайджана.

Как утверждает автор, посвятить свои работы нефти и нефтяникам ее вдохновили прозвучавшие с экрана слова песни, которую пела Мэрилин Монро: «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Она подумала, что «в наше время бриллианты уже не так значимы, как нефть», а дальше пришла идея, назвать серию любимых картин «Девушки предпочитают нефтяников».

В названии выставки отражена и собственная история Ирины Эльдаровой: коренная москвичка уехала в Баку вслед за любимым мужем - известным скульптором Муслимом Эльдаровым, сыном легендарного азербайджанского художника Омара Эльдарова. Она последовала за ним в Баку, ничего не зная об этом городе.

«Когда я начала писать эти работы, то поняла, что делаю свою биографию, - делится Ирина. Моя любовь к Баку началась с любви к мужу. Всю жизнь мечтала соединить Баку с Москвой. И, вот, у меня, наконец, это получилось! Теперь мечтаю повести выставку в Америку. Там огромная аудитория, и ей будет интересно посмотреть эти картины. Кстати, одна из работ серии уже попала в Wall Street Journal. Так, у меня появились новые линии горизонта, к которым нужно стремиться», - заканчивает свой рассказ художница.

Журналисты «Москва-Баку» встретили на открытии экспозиции немало известных людей и узнали их мнение об увиденном.

Модельер и дизайнер Орхан Султан: «Был заочно знаком с творчеством Ирины Эльдаровой. Сейчас увидел все собственными глазами. Мне нравится подача и цветовая гамма – все очень легко и содержательно. Название выставки очень актуальное. Она попала в точку».

Основатель этнографического парка России «ЭТНОМИР», бизнесмен Руслан Байрамов: «Я вижу на этих полотнах Баку 60-х годов. Это взгляд не бакинца, но тем и интереснее смотреть на работы художницы. Нормальный, очень правильный, интеграционный взгляд. Она прочувствовала, «прожила» город Баку».

Эмиль Кадыров, певец: «На выставке ярко, красочно. Каждый приезд азербайджанских деятелей культуры – большое событие для Москвы. Любой культурный обмен способствует укреплению наших отношений. Лично я ощущаю здесь присутствие дома, близость моего Баку».

A.C.

