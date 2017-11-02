Washington Post назвал Мецамор "городом, живущим между жизнью и смертью"

2017-11-02 11:35 | www.trend.az | 8

Знаменитое американское издание Washington Post опубликовало большую подборку изображений с повседневней жизнью работников Мецаморской атомной электростанции.

Фотограф Стефано Морелли запечатлил город Мецамор в начале января, однако издание решило опубликовать фотоленту накануне.

Интернет-портал газеты рассказал о расположении АЭС и близлежащего одноименного города, из 10000 жителей тысяча работает на АЭС.

"АЭС уже давно является причиной для беспокойства по крайней мере по двум причинам: он был построен без контейнеров сдерживания, и он находится в сейсмической зоне. Фактически, он был закрыт в 1989 году после разрушительного землетрясения неподалеку. В 2011 году National Geographic даже предположила, что это может быть самая опасная в мире атомная электростанция", — пишет издание.

Несмотря на риски, электростанция все еще открыта, и люди все еще живут в городе, созданном для рабочих завода.

Фотограф Стефано Морелли задокументировал жизнь Мецамора и людей, проживающих в городе старых советских зданий.

По его словам, сооружения города «остались стоять между сомнениями и страхами, между бедностью и выживанием, между жизнью и смертью».