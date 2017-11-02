Прекращено уголовное дело в отношении ИА «Туран» и Мехмана Алиева

2017-11-02 11:44 | www.apa.az | 6

Об этом АПА рассказал адвокат Фуад Агаев.

По его словам, соответствующее решение вынесено следственным органом.

Информация об этом также размещена на веб-сайте агентства. В сообщении отмечается, что Генпрокуратура направила Мехману Алиеву официальное уведомление о прекращении уголовного дела.

В письме говорится, что уголовное дело в отношении ООО «Информационное агентство Туран», которое велось по статьям 192.2.2, 213.1 и 308.1 УК АР, прекращено.

Отметим, в распространенной Министерством налогов 25 августа информации говорится, что на основе результатов проверки в ООО «Информационное агентство Туран», проведенной с целью выявления наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты в госбюджет налогов в крупном размере в Следственном управлении Департамента предварительного расследования налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по статье 213.1 (уклонение от уплаты налогов).

В ходе следствия было установлено, что директор ООО «Информационное агентство Туран» Мехман Алиев, злоупотребив служебными полномочиями, взяв на себя обязанности по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и лично ведя предпринимательскую деятельность, нарушил требования закона Азербайджанской Республики «О грантах».

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что М.Алиев в 2010-2014 годах занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, получил доход 148 310 манатов, по грантовым соглашениям, не прошедшим госрегистрацию, чем нанес весомый ущерб интересам государства, а в 2010-2016 годах он уклонился от уплаты госбюджет налога на прибыль в сумме 60 080 манатов, указав в налоговой декларации не соответствующие действительности цифры.

Напомним, директор информагентства «Туран» Мехман Алиев был арестован 25 августа. 11 сентября избранная в его отношении мера пресечения в виде ареста была изменена. Ясамалский районный суд обеспечил ходатайство об изменении избранной в отношении Мехмана Алиева меры пресечения в виде ареста на домашний арест под подписку о невыезде.

В отношении Мехмана Алиева было возбуждено уголовное дело по статьям 192.1 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.