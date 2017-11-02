Почему в Азербайджане любят авторитетов? – ВИДЕООПРОС

2017-11-02 11:20 | www.oxu.az | 6

В последнее время самой обсуждаемой новостью в Азербайджане стал побег криминальных авторитетов из-под конвоя. Часть населения симпатизирует преступникам, хотя они обвиняются в тяжелых преступлениях.

К примеру, певица Фадаи Лачын даже подвергла жизнь опасности, чтобы помочь сбежать своему любовнику - криминальному авторитету Этибару Мамедову.

Как передает Oxu.Az, Qafqazinfo провел опрос среди жителей столицы, чтобы выяснить их отношение к криминальным авторитетам.

Отметим, что сбежавший из-под конвоя 23 октября Э.Мамедов сегодня ночью был убит в перестрелке с правоохранительными органами.

A.M.

