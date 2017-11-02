Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов

2017-11-02 11:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) шестого ноября проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 100 миллионов манатов, сообщает ЦБА в четверг.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель привлечения депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на второе ноября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)