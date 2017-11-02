Эрдоган и Путин обсудят нагорно-карабахский конфликт

2017-11-02 11:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в четверг заявил турецким журналистам Президент Турции.

Он отметил, что Турция выступит с серьезной инициативой для решения нагорно-карабахской проблемы. «Для поддержки Азербайджана и в связи с освобождением азербайджанских земель, оккупированных армянами, будут проведены переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Естественно, что это вызовет обеспокоенность не только армянского лобби, но и некоторых сил на Западе», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что в 2018 году Турция вместе с Азербайджаном отметит 100-летие создания Кавказской исламской армии.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)