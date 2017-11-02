В Индии родились редчайшие сиамские близнецы – ВИДЕО

2017-11-02 11:25 | www.oxu.az | 6

В индийском штате Амбайогай родились редчайшие сиамские близнецы парапаги, у которых общее туловище и конечности, сообщает Оxu.Az со ссылкой на The Indian Express.

По данным медиков, дети весом 3,7 кг имеют свои легкие и сердце, при этом общую печень и другие органы.

Отмечается, что после рождения близнецы испытывали проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом врачи предупредили, что разделить их и спасти жизни практически невозможно.

Малыши скончались через сутки после рождения.

"Это серьезное и крайне редкое состояние. Оно фиксируется лишь у 10% всех сиамских близнецов", − заявил доктор Санджай Бэнсод, возглавляющий гинекологическое отделение госпиталя Свами Рамананд Теерт.

Отклонение в развитии врачи обнаружили лишь на восьмом месяце беременности, после проведения УЗИ. Мать решила выносить детей до конца, и на 36 неделе было проведено кесарево сечение. Ее жизни ничто не угрожает.

Н.Г.