Лидеры Турции и России обсудят Карабах

2017-11-02 11:28 | www.oxu.az | 7

«Я и мой российский коллега Владимир Путин обсудим урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Для поддержки Азербайджана и освобождения оккупированных армянами азербайджанских земель мы встретимся с президентом России Владимиром Путиным и обсудим этот вопрос. Действительно, если взяться за решение вопроса, то будет легче получить результат. Конечно, это потревожит не только армянское лобби, но и некоторые западные силы», - сказал Эрдоган.

Н.О.

