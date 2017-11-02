Ашхабад и Душанбе обсудили перспективы сотрудничества

2017-11-02 11:55 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - В Душанбе в четверг состоялись туркмено-таджикские переговоры на высшем уровне в формате "один на один", сообщает государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл сегодня с двухдневным официальным визитом в Таджикистан.



Главы двух государств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Обозначив в числе приоритетных направлений торгово-экономическую сферу, энергетику, транспорт и ряд других отраслей, президенты двух стран отметили значимую роль деятельности межправительственной туркмено-таджикской комиссии в активизации и диверсификации продуктивных связей.



"Ярким примером эффективного сложения усилий и стратегического характера межгосударственного партнёрства была названа реализация крупного совместного проекта по строительству железнодорожной магистрали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, имеющей важное значение для всего региона", - сказано в информации.



Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.



"Подтвердив приверженность Таджикистана курсу на наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества, президент Эмомали Рахмон с удовлетворением констатировал высокий уровень туркмено-таджикского диалога, надежной основой которого выступают давние исторические связи", - сказано в информации.



В свою очередь, глава Туркменистана подчеркнул динамичный, конструктивный характер межгосударственного сотрудничества, развивающегося как в двустороннем, так и многостороннем формате, по линии авторитетных региональных и международных организаций.



Гурбангулы Бердымухамедов также выразил уверенность в том, что нынешняя встреча в верхах и достигнутые по её итогам договорённости "будут способствовать упрочению традиционных уз дружбы и братства между двумя странами и народами, придадут качественно новый импульс взаимовыгодному туркмено-таджикскому партнёрству, послужат реализации его солидного потенциала".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)