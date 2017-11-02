Москва рассчитывает на участие Дамаска в Конгрессе в Сочи

2017-11-02 11:59 | www.trend.az | 6

Россия рассчитывает на участие в Конгрессе национального диалога в Сочи представителей законных властей в Сирии. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, передает ТАСС.

"Конечно, - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли участвовать в Конгрессе представители Дамаска. - Речь идет об инклюзивном межсирийском национальном диалоге. Так что мы исходим из того, что должны принимать участие и те, кто поддерживает нынешнее правительство, кто является его оппонентами, много и нейтральных разных сил".

"У нас в Дамаске была делегация, была субстантивная беседа с президентом, с руководством. Я думаю, что все это так или иначе согласуется с законным правительством САР", - добавил дипломат.

Россия надеется на участие всех политических сил, которым важна судьба страны, отметил Богданов.

"Мы надеемся, что примут участие все, кому важна судьба страны, ее единство, территориальная целостность, суверенитет - все сирийские общественно-политические, этноконфессиональные силы", - сказал он.

Россия находится в контакте со всеми сирийскими сторонами, отметил Богданов.

Список участников Конгресса не окончательный и будет дополняться, подчеркнул Богданов.

"Некоторые, которые не были упомянуты в этом списке, выразили желание принимать участие. И мы этот список будем дополнять, - сказал он. - Он еще не окончательный".

Ряд деталей Конгресса предстоит обговорить с партнерами России по сирийскому урегулированию, как в рамках астанинского процесса, так и работы по линии ООН, сообщил Богданов.

"И список не окончательный приглашенных, и многие вопросы еще не обговорены не только с сирийцами, но и с некоторыми нашими внешними партнерами, я имею в виду, естественно, участников процесса Астаны, ООН", - сказал он.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 18 ноября. Ранее МИД РФ опубликовал список из 33 партий и общественных движений, которые приглашены к участию.