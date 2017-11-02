Жители деревни в Индии приняли мусорную урну за фигуру божества – ВИДЕО

2017-11-02 11:40 | www.oxu.az | 5

Жители деревни на востоке индийского штата Бихар приняли мусорную урну в виде кенгуру за фигуру божества,

сообщает Оxu.Az со ссылкой на видео опубликовано на YouTube.

Урна была установлена на территории храмового комплекса. Женщины, выходившие после молитвы, стали поливать кенгуру святой водой и бросать монетки в "сумку".

Отмечается, что местные жители могли перепутать кенгуру с одним из священных животных. Так, пользователи сети предположили, что женщины приняли его за мышь — символ, который нередко помещается на изображение бога мудрости Ганеши.

Н.Г.