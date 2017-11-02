В Анкаре продлен запрет на проведение массовых мероприятий

2017-11-02 12:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Запрет на проведение массовых мероприятий в Анкаре продлен еще на три месяца, говорится в сообщении губернаторства города, распространенном в четверг.

Согласно информации, со второго ноября в Анкаре в целях безопасности запрещается проведение любого рода массовых мероприятий и акций.

«Это решение было принято в рамках режима чрезвычайного положения в Турции», - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

В октябре парламент Турции принял решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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