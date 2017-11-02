Возбуждено уголовное дело в отношении директора школы, обвиняемого в домогательстве 12-летней ученицы

2017-11-02 12:08 | www.apa.az | 5

Возбуждено уголовное дело в отношении директора школы, обвиняемого в домогательстве 12-летней ученицы.

Как сообщает АПА, по факту в следственном отделении Отдела Полиции Хачмазского района начато уголовное дело по статье 153.3 (насильственные действия сексуального характера) УК АР.

Гюльмез Алхасов задержан в качестве обвиняемого по данному делу.

Предполагается, что директор общеобразовательной средней школы поселка Арзу Хачмазского района Гюльмез Алхасов 1955 г.р., совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней ученицы. Г.Алхасов временно отстранен от занимаемой должности.