Дожди на территории Азербайджана прекратятся, будет туман

2017-11-02 12:15 | www.apa.az | 4
Утром местами на полуострове возможна изморось.
Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-западный.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 15-18°, в Баку ночью 8-10°, днем 15-17° тепла.
Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 45-50%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром в некоторых районах будет туман. Подует временам усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-19°, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.