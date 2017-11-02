Дожди на территории Азербайджана прекратятся, будет туман

2017-11-02 12:15 | www.apa.az | 4

Утром местами на полуострове возможна изморось.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 15-18°, в Баку ночью 8-10°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром в некоторых районах будет туман. Подует временам усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-19°, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.