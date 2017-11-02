Сайфулла Саипов попал под влияние радикальных группировок после переезда в США

2017-11-02 12:11 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Компетентные органы Узбекистана подтвердили предположение, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 1 октября текущего года Сайфулла Саипов является гражданином Узбекистана и отмечают, что после переезда в США он попал под влияние радикальных группировок.

Сообщение об этом разместило информагентство МИД Узбекистана «Жахон».

Саипов Сайфулла Хабибулаевич родился 8 февраля 1988 года в Ташкенте. В 2005 году окончил профессиональный колледж, а в 2005-2009 годах обучался в Ташкентском финансовом институте. По окончании вуза устроился на работу бухгалтером в столичную гостиницу «Саёхат». До выезда в США С.Саипов не привлекался к уголовной ответственности и в целом в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

В 2010 году Сайфулла Саипов выиграл визовую лотерею грин-карт и в том же году выехал в США. В последние несколько лет он состоял в гражданском браке с уроженкой Узбекистана, также временно проживающей в США. С того момента С.Саипов ни разу не приезжал в Узбекистан и не виделся со своими родителями, которые все еще проживают в Ташкенте.

Находясь в США, С.Саипов не вставал на консульский учет в диппредставительствах Узбекистана, как это положено делать в соответствии с существующими юридическими нормами.

Соседи по махалле характеризуют С.Саипова весьма положительно: по их словам, он не вызывал никаких подозрений, всегда вел себя сдержанно и дружелюбно по отношению к другим. Воспитывался в благополучной семье. Его родители исповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями.

После переезда в США Сайфулла Саипов стал замкнутым, попал под влияние радикальных группировок. Об этом сообщили также американские СМИ со ссылкой на знавших его людей.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем послании президенту США Дональду Трампу выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в Нью-Йорке, унесшим жизни невинных людей. Руководитель республики подтвердил готовность узбекской стороны задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании теракта, отмечается в сообщении МИД Узбекистана.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)