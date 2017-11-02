МЭПР: На некоторых автодорогах активизировались оползни, образовались новые оползневые зоны

2017-11-02 12:24 | www.apa.az | 4

В октябре на территории республики были продолжены наблюдения над экзогенными – геологическими процессами.

Как сообщил АПА руководитель экспедиции по геологическому планированию Разведывательной службы МЭПР Азиз Гаралов, из-за атмосферных осадков и техногенных факторов на зыхском оползневом участке наблюдалась относительная активность.

По его словам, из-за влияния природных факторов на масазырском оползневом участке также наблюдалась относительная активность: «На территории «Зяли гёлю» в Масазырском районе под воздействием природных и техногенных факторов активизировался оползневой процесс. Тот же процесс произошел и в поселке в поселке Нубар».

Руководитель экспедиции сказал, что на оползневых участках на 5, 7, 8 и 10 километрах автодороги Дегеди-Пеликеш в Астаре наблюдалась активность из-за воздействия атмосферных осадков, а также обвал в некоторых местах вдоль дороги: «Под воздействием атмосферных осадков на оползневых участках на 17-19 и 45-47 километрах дороги Лянкяран-Лерик была зафиксирована активность. На склонах гор вдоль дороги образовались локальные оползневые участки. На 10-м км автодороги Лерик-Госмальян-Келвез активизировался процесс обвала. Под воздействием атмосферных осадков параметры оползневого участка «Гюллютяпя» в Масаллы возросли. В то же время, под воздействием атмосферных осадков возросли параметры оползневого участка на 17-м км автодороги Джалилабад-Дженган-Солтанкенд. На склонах гор вдоль дороги образовались локальные оползневые участки».