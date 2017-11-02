Египет выдает электронные визы

2017-11-02 12:00 | www.oxu.az | 4

Власти Египта планируют объявить о запуске системы выдачи электронных виз в ходе международной выставки информационных технологий Cairo ICT-2017, которая пройдет в египетской столице 3-6 декабря под патронажем президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, сообщает Оxu.Az со ссылкой на "Аль-Масдар".

"В ходе работы выставки будет запущена система электронных виз E-Visa для иностранцев, что будет способствовать развитию в том числе туризма", - сообщил один из организаторов выставки исполнительный директор компании Trade Fairs Усама Камаль.

Египет планировал ввести систему электронных виз еще с 1 июня 2017 года, однако отложил этот шаг на неопределенное время по техническим причинам.

Электронные визы, можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.

Н.Г.