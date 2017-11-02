Число турецких силовиков, погибших на границе с Ираком, выросло до восьми – ОБНОВЛЕНО

2017-11-02 12:02 | www.oxu.az | 4

Число турецких силовиков, погибших в провинции Хаккари на юго-востоке Турции в вооруженном столкновении с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, возросло до восьми, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Haber7.

11:07

В районе Шемдинли турецкой провинции Хаккари произошла перестрелка между силами безопасности, военными и вооруженными лицами террористической группировки РПК, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Haber7.

В результате двое военнослужащих и два сельских охранника погибли.

В результате перестрелки уничтожено 4 террориста.

Сообщается, что выжившие террористы перешли на иракскую сторону.

В регионе продолжаются антитеррористические операции.

Н.Г.