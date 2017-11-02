Пекин и Сеул заявляют о нормализации отношений в преддверии азиатского турне Трампа

2017-11-02 12:22 | www.trend.az | 4

Во вторник министерства иностранных дел КНР и Республики Корея (РК) сделали заявления, свидетельствующие о готовности к нормализации двусторонних отношений, передает ТАСС.

При этом еще в сентябре дипмиссии РК в Пекине было сделано серьезное представление в связи с размещением дополнительных установок THAAD, "угрожающих национальной безопасности" Китая. Почему Пекин и Сеул решили "мириться" именно сейчас, о чем они договорились и насколько серьезны их намерения?

THAAD раздора

В прошлом году Республика Корея экспортировала в Китай товаров на общую сумму $124,4 млрд. Пекин оказался крупнейшим торговым партнером Сеула. Более того, совокупный экспорт РК в США и Японию ($66,8 млрд и $24,4 млрд соответственно) оказался ниже китайского. Свою позицию ключевого торгово-экономического партнера Сеула Пекин удерживал с 2004 года.

Однако в 2017 году в Китае начала разворачиваться кампания, направленная на бойкотирование южнокорейских товаров — от автомобилей до бытовой техники. Пострадал от этого и конгломерат Lotte — более 20 гипермаркетов компании в Китае получили уведомления о приостановке деятельности, а местные бизнес-партнеры отказывались от сотрудничества с южнокорейской фирмой.

Причиной тому стало решение Сеула о размещении в стране элементов американской системы ПРО THAAD на фоне проведения в КНДР испытаний баллистических ракет и ядерного боезаряда. Против размещения THAAD неоднократно выступали как Москва, так и Пекин. В начале сентября официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Сеул и Вашингтон "должны учитывать опасения стран региона по поводу обеспечения их национальной безопасности".

По мнению руководителя Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александра Жебина, Пекин особенно недоволен размещением входящего в состав THAAD радиолокационного комплекса AN/TPY-2, "который позволяет просматривать территорию Китая на значительную глубину".

Взаимные обещания

"Обе стороны разделяют мнение о том, что укрепление обмена и сотрудничества между Кореей и Китаем служит их общим интересам, и договорились оперативно вернуть обмен и сотрудничество во всех областях на нормальный путь развития," — заявили в МИД РК. Аналогичное по своему посылу заявление прозвучало и в Пекине.

Внешнеполитическое ведомство КНР заявило, что специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Кун Сюанью и заместитель главы отдела по вопросам национальной безопасности при администрации президента РК Нам Гван Пхё в ходе переговоров в Пекине договорились активизировать канал взаимодействия на уровне ВС двух стран для урегулирования проблемы ПРО.

А представитель южнокорейской стороны отметил, что все действия РК по развертыванию стратегических ЗРК США в регионе "не направлены против третьих стран".

Почему сейчас

Заявления прозвучали ровно за три дня до начала первого азиатского турне президента США Дональда Трампа, что, по мнению Александра Жебина, во многом объясняет поведение Сеула и Пекина.

"Нынешнее потепление носит пока что демонстрационный характер и продиктовано тактическими соображениями двух сторон. Сеул накануне приезда Трампа стремится продемонстрировать, что у него есть и другие важные партнеры, такие как Китай. А для китайцев это попытка повлиять в нужном им плане на президента РК Мун Чжэ Ина, предотвратить размещение новых комплексов ПРО", — пояснил Жебин.

Другого мнения придерживается Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики. "Я не думаю, что Южная Корея решила подложить свинью специально к визиту Дональда Трампа. Сеулу нужно будет договариваться с американцами. Ведь без США угроза Южной Корее со стороны КНДР значительно возрастет. А Китай, в случае чего, защищать Сеул от Пхеньяна не будет", — сказал Лукин.