Налогоплательщики переплатили в госбюджет Азербайджана свыше 2 млрд манатов

2017-11-02 12:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2017 года налогоплательщики переплатили в государственный бюджет Азербайджана 2,14 миллиардов манатов, что на 82,7 процента превышает размер налоговых долгов, говорится в заключении Счетной палаты на законопроекты "О государственном бюджете Азербайджана на 2018 год".

В целом, согласно документу, 53,6 процента средств, переплаченных налогоплательщиками в госбюджет, приходится на частный сектор, 19,6 процента - на государственные компании, 16,3 процента - иностранные, а оставшиеся 10,5 процента - на совместные компании.

При этом 90,6 процента переплаченных средств приходится на компании, действующие в ненефтяном секторе, а на компании в нефтяном секторе пришлось 9,4 процента.

Согласно заключению, налоговые задолженности в госбюджет Азербайджана на 1 июля 2017 года составили немногим более 1,17 миллиарда манатов, в частности на основной долг приходилось 961,19 миллиона манатов.

Немногим больше 66 процентов налоговых долгов приходится на частный сектор, 20,7 процента - на госсектор, 13,2 процента - на иностранные и совместные компании.

На налоговые задолженности компаний, действующих в нефтяном секторе, пришлось 3 процента, в ненефтяном – 97 процентов общего объема долгов.

В январе-сентябре 2017 года налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 5,22 миллиарда манатов, что на 0,1 процента больше прогноза. В 2017 году в Азербайджане по линии министерства по налогам прогнозируются поступления в размере 7,645 миллиарда манатов [с учетом корректировки бюджетных прогнозов], или 45,6 процента от общего объема бюджетных доходов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2017 год утверждены в размере 16,766 миллиарда манатов, расходы - 17,941 миллиарда манатов. Бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Официальный курс на второе ноября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)