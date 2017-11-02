На тегеранской встрече президентов Ирана, Азербайджана и России была подчеркнута значимость проекта Баку-Тбилиси-Карс

2017-11-02 12:36 | www.apa.az | 5

1 ноября на трехсторонней встрече президентов Ирана, Азербайджана и России Хасана Рухани, Ильхам Алиева и Владимира Путина в Тегеране была обсуждена сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает АПА, в ходе обсуждений была подчеркнута значимость этого проекта.

Было отмечено, что эта железная дорога не является альтернативой другии линиям, а наоборот создает новые возможности.

В ходе обсуждений также был рассмотрен и получен положительный отзыв в связи с эффективным использованием странами всех маршрутов, включая БТК.