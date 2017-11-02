В Баку пожилую женщину ограбили соседи – ВИДЕО

2017-11-02 12:08 | www.oxu.az | 4

Сотрудники Управления полиции Бинагадинского района раскрыли факт разбойного нападения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ARB, случай произошел ночью 30 октября на улице М.С.Ордубади в поселке Баладжары.

Двое неизвестных проникли через окно в дом местной жительницы Гюльназ Абдуллаевой. Они связали пожилую женщину по рукам и ногам, а затем ударили кулаком в лицо и вытащили из кармана 3880 манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления Эльвир Мамедов и Гейдар Велиев. Сообщается, что данные лица – соседи Г.Абдуллаевой, а также проводили ремонтные работы у нее дома.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

А.М.

