В Хачмазе против директора-педофила возбудили уголовное дело

2017-11-02 12:12 | www.oxu.az | 3

В Хачмазе возбудили уголовное дело против учителя школы Гюльмеза Алхасова, обвиняемого в совершении безнравственных действий в отношении ученицы 6-го класса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по факту в следственном отделе Отделения полиции Хачмазского района возбуждено уголовное дело по статье 153.3 (безнравственные действия) Уголовного кодекса. Г.Алхасов задержан в качестве обвиняемого.

Отметим, что директор полной средней школы поселка Арзу Хачмазского района Гюльмез Алхасов предположительно совершил непристойные действия в отношении 12-летней ученицы школы. Г.Алхасов временно отстранен от должности.



Э.А.

